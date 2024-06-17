ua en ru
Пн, 17 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ДТЭК изготовил 450 тысяч запчастей для обеспечения украинской угледобычи

Понедельник 17 июня 2024 11:36
UA EN RU
ДТЭК изготовил 450 тысяч запчастей для обеспечения украинской угледобычи Фото: ДТЭК изготовил 450 тысяч запчастей для обеспечения украинской угледобычи (energo.dtek.com)
Автор: Александр Мороз

За пять месяцев 2024 года машиностроители ДТЭК изготовили 7 комбайнов и 450 тыс. запчастей для обеспечения стабильной угледобычи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"За пять месяцев этого года машиностроители компании изготовили и отремонтировали 606 единиц горно-шахтного оборудования (ГШО). Среди них – 7 новых проходческих и очистных комбайнов", - говорится в нем.

Отмечается, что машиностроители также снабдили шахтеров 450 тысячами запчастей и комплектующих. Это позволяет продолжать закладывать сопротивление для прохождения тепловой генерации следующего отопительного сезона.

"Каждый работает на своем месте. На своих местах и шахтеры с машиностроителями. Шахтеры - чтобы добывать достаточные для надежной работы теплоэлектростанций объемы угля. И машиностроители, которые должны убедиться, что у шахтеров всегда есть все необходимое для таких нужд оборудование", - подчеркнул генеральный директор. ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Напомним, в 2023 году ДТЭК Рината Ахметова ввел в работу 26 новых угольных рядов. В том году инвестиции компании в украинскую угледобычу составили около 7 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2022 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
NEWS
Более тысячи оккупантов, 18 ББМ и 14 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки
Более тысячи оккупантов, 18 ББМ и 14 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом