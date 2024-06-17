ДТЭК изготовил 450 тысяч запчастей для обеспечения украинской угледобычи

За пять месяцев 2024 года машиностроители ДТЭК изготовили 7 комбайнов и 450 тыс. запчастей для обеспечения стабильной угледобычи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"За пять месяцев этого года машиностроители компании изготовили и отремонтировали 606 единиц горно-шахтного оборудования (ГШО). Среди них – 7 новых проходческих и очистных комбайнов", - говорится в нем.

Отмечается, что машиностроители также снабдили шахтеров 450 тысячами запчастей и комплектующих. Это позволяет продолжать закладывать сопротивление для прохождения тепловой генерации следующего отопительного сезона.

"Каждый работает на своем месте. На своих местах и шахтеры с машиностроителями. Шахтеры - чтобы добывать достаточные для надежной работы теплоэлектростанций объемы угля. И машиностроители, которые должны убедиться, что у шахтеров всегда есть все необходимое для таких нужд оборудование", - подчеркнул генеральный директор. ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.