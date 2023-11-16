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ДТЕК виготовив 1 млн запчастин та 14 комбайнів для роботи шахт взимку

Четвер 16 листопада 2023 19:43
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ДТЕК виготовив 1 млн запчастин та 14 комбайнів для роботи шахт взимку Фото: ДТЕК виготовив 1 млн запчастин та 14 комбайнів для роботи шахт взимку (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" виготовили 14 комбайнів і майже мільйон запчастин для стабільного видобування вугілля протягом опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Для надійнішого проходження Україною осінньо-зимового періоду за десять місяців цього року машинобудівники виготовили та відремонтували 695 одиниць ГШО (гірничо-шахтного обладнання, - ред.). З ключового - випустили 14 нових прохідницьких та очисних комбайнів. Додатково забезпечили українських шахтарів майже 931 тисячею запчастин та комплектуючих", - йдеться в ньому.

Зазначається, що завдяки роботі машинобудівників шахтарі продовжують видобувати вугілля у максимально можливих обсягах та забезпечувати необхідні запаси палива. Це допоможе підтримати надійну роботу українських теплоелектростанцій і енергосистеми України в цілому, зазначають в компанії.

"Теплоелектростанції, особливо в період нелегкого опалювального сезону, мають бути забезпечені достатньою кількістю вугілля. А для цього усі потреби вуглевидобувних підприємств у гірничо-шахтному обладнанні мають бути забезпечені повною мірою. Робимо для цього усе можливе", - наголосив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Нагадаємо, ДТЕК наростив обсяги законтрактованого імпортного вугілля з Польщі до 280 тис. тонн.

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