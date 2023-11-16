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ДТЭК изготовил миллион запчастей и 14 комбайнов для стабильной работы шахт зимой

Четверг 16 ноября 2023 19:43
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ДТЭК изготовил миллион запчастей и 14 комбайнов для стабильной работы шахт зимой Фото: ДТЭК произвел 1 млн запчастей и 14 комбайнов для работы шахт зимой (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Машиностроители "ДТЭК Энерго" изготовили 14 комбайнов и почти миллион запчастей для стабильной добычи угля в течение отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Для надежного прохождения по Украине осенне-зимнего периода за десять месяцев этого года машиностроители изготовили и отремонтировали 695 единиц ГШО (горно-шахтного оборудования, - ред.). Из ключевого - выпустили 14 новых проходческих и очистных комбайнов. Дополнительно обеспечили 9 тысяч шахтеров запчастей и комплектующих", - говорится в нем.

Отмечается, что благодаря работе машиностроителей, шахтеры продолжают добывать уголь в максимально возможных объемах и обеспечивать необходимые запасы топлива. Это поможет поддержать надежную работу украинских теплоэлектростанций и энергосистем Украины в целом, отмечают в компании.

"Теплоэлектростанции, особенно в период нелегкого отопительного сезона, должны быть обеспечены достаточным количеством угля. А для этого все потребности угледобывающих предприятий в горно-шахтном оборудовании должны быть обеспечены в полной мере. Делаем для этого все возможное", - подчеркнул генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдарь Салеев.

Напомним, ДТЭК нарастил объемы законтрактованного импортного угля из Польши до 280 тыс. тонн.

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