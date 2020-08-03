У "ДТЭК ВИЭ" новый генеральный директор 

Фото: Марис Куницкис (пресс-служба)

Генеральным директором стал Марис Куницкис

Генеральным директором "ДТЭК ВИЭ" стал Марис Куницкис, ранее возглавлявший "ДТЭК Киевские электросети". Его ключевыми задачами на должности станут обеспечение операционной и финансовой эффективности компании и реализация стратегии бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба "ДТЭК ВИЭ".

"Это честь для меня - возглавить "ДТЭК ВИЭ" и продолжить трансформацию энергетического сектора Украины в соответствии с мировыми трендами по декарбонизации и цифровизации. Моя задача - укрепить позиции компании в качестве ведущего игрока рынка возобновляемой энергетики Украины и обеспечить ее финансовую стабильность", - прокомментировал Марис Куницкис.

В сообщении компании говорится, что Марис Куницкис сменит на позиции Филиппа Лекебуша, который продолжит работу в ДТЭК. На новой должности он будет заниматься эффективным и безопасным применении технологий внутри компании.

"В рамках одной из моих задач на новой позиции я также продолжу поддерживать "ДТЭК ВИЭ" в развитии бизнеса", - отметил Филипп Лекебуш.

Марис Куницкис имеет большой опыт работы в энергетике в европейских компаниях. До прихода в ДТЭК он являлся членом правления и операционным директором Latvenergo (Латвия), а также заместителем члена совета директоров Союза электроэнергетики EURELECTRIC, вице-президентом и членом правления Латвийской ассоциации энергетиков и энергетических конструкций.

К команде ДТЭК он присоединился в 2018 году на позиции директора по развитию "ДТЭК Сети". Позже стал руководителем "ДТЭК Киевские электросети".

"ДТЭК ВИЭ" - операционная компания, управляющая активами ДТЭК в сфере возобновляемой энергетики. В структуру компании входят три солнечные и три ветровые электростанции совокупной мощностью 1 ГВт. Инвестиции в их строительство составили 1,2 млрд евро. Прогнозируемый отпуск электроэнергии

"ДТЭК ВИЭ" в 2020 году - 2,5 млрд кВт∙ч зеленой электроэнергии. Этого достаточно для того, чтобы обеспечивать электричеством 1,3 млн домохозяйств в течение года. Ожидается, что сокращение выбросов СО2 в атмосферу благодаря генерации электроэнергии "ДТЭК ВИЭ" составит 2,6 млн тонн в 2020 году.