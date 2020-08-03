У "ДТЕК ВДЕ" новий генеральний директор

Фото: Марис Куніцкіс (прес-служба)

Генеральним директором став Маріс Куніцкіс

Генеральним директором "ДТЕК ВДЕ" став Маріс Куніцкіс, який раніше очолював "ДТЕК Київські електромережі". Його ключовими завданнями на посаді стануть забезпечення операційної та фінансової ефективності компанії і реалізація стратегії бізнесу.

Про це повідомила прес-служба "ДТЕК ВДЕ".

"Це честь для мене - очолити "ДТЕК ВДЕ" і продовжити трансформацію енергетичного сектора України відповідно до світових трендів по декарбонізації і цифровізації. Моє завдання - зміцнити позиції компанії в якості провідного гравця ринку відновлюваної енергетики України і забезпечити її фінансову стабільність", - прокоментував Маріс Куніцкіс .

У повідомленні компанії говориться, що Маріс Куніцкіс змінить на позиції Філіпа Лекебуша, який продовжить роботу в ДТЕК. На новій посаді він буде займатися ефективним і безпечним застосуванням технологій всередині компанії.

"У рамках одного з моїх завдань на новій позиції я також продовжу підтримувати "ДТЕК ВДЕ" в розвитку бізнесу", - зазначив Філіп Лекебуш.

Маріс Куніцкіс має великий досвід роботи в енергетиці в європейських компаніях. До приходу в ДТЕК він був членом правління і операційним директором Latvenergo (Латвія), а також заступником члена ради директорів Союзу електроенергетики EURELECTRIC, віце-президентом і членом правління Латвійської асоціації енергетиків і енергетичних конструкцій.

До команди ДТЕК він приєднався у 2018 році на позиції директора з розвитку "ДТЕК Мережі". Пізніше став керівником "ДТЕК Київські електромережі".

"ДТЕК ВДЕ" - операційна компанія, що управляє активами ДТЕК в сфері відновлюваної енергетики. До структури компанії входять три сонячні і три вітрові електростанції загальною потужністю 1 ГВт. Інвестиції в їх будівництво склали 1,2 млрд євро. Прогнозований відпуск електроенергії

"ДТЕК ВДЕ" у 2020 році - 2,5 млрд кВт ∙ год зеленої електроенергії. Цього достатньо для того, щоб забезпечувати електрикою 1,3 млн домогосподарств протягом року. Очікується, що скорочення викидів СО2 в атмосферу завдяки генерації електроенергії "ДТЕК ВДЕ" складе 2,6 млн тонн в 2020 році.