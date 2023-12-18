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ДТЕК відновив ще один енергоблок після масованих обстрілів минулої зими

Понеділок 18 грудня 2023 13:47
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ДТЕК відновив ще один енергоблок після масованих обстрілів минулої зими Фото: ДТЕК відновив ще один енергоблок після масованих обстрілів минулої зими (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

В розпал опалювального сезону енергетики "ДТЕК Енерго" закінчили черговий капітальний ремонт та ввели в енергосистему енергоблок однієї з ТЕС компанії, що минулої зими серйозно постраждав внаслідок масованих атак ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як зазначається, додана до мережі потужність вже в роботі та несе навантаження, яке найближчого часу планується збільшити до 150 МВт.

В компанії уточнили, що на сьогодні в рамках щорічної планової ремонтної кампанії ДТЕК реалізував 24 ремонти енергоблоків на ТЕС.

"Оновлені потужності дозволяють посилити роботу теплової генерації під час проходження опалювального сезону. Енергетики продовжують робити все можливе, щоб в умовах енергетичного терору ворога підтримувати надійну роботу енергосистеми, а відтак - світло і тепло в оселях українців", - запевнили в компанії.

Напередодні повідомлялось, що для підтримки надійної роботи українських ТЕС у січні-листопаді поточного року ДТЕК ввів в роботу 23 нові вугільні лави.

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