ДТЕК вдосконалив прогнози виробництва зеленої енергїї, що покращить стабільність енергосистеми

Повідомляється, що компанія ввела в дослідну експлуатацію власний алгоритм прогнозування виробництва електроенергії на своїх електростанціях, зокрема на Тилігульській ВЕС.

В компанії наголосили, що за півроку надання прогнозованих даних генерації власна розробка ДТЕК має на 23% кращий прогноз за той, який отримано від однієї з міжнародних компаній.

"Якщо перевести ці відсотки в цифри, то за контрольний період у півроку компанія отримала на 23% або на 10,43 ГВт - зменшення небалансів перед ДП "Гарантований покупець", та на 12% або на 6,75 ГВт - зменшення небалансів для "ринку на добу наперед", - підкреслюють в компанії.

Також зазначається, що окрім користі для стабільності енергосистеми, дана розробка має позитивний економічний ефект для компанії. Вона дозволяє зменшити платежі за небаланси, які нараховуються у разі великих розбіжностей між прогнозованим та фактичним обсягом виробництва електроенергії на підприємствах ДТЕК ВДЕ.

За словами заступника генерального директора ДТЕК ВДЕ Олега Солов'я, дана розробка результат роботи команди. Він зазначив, що спеціалісти часто ініціюють ідеї, які дозволяють вдосконалити чи започаткувати інноваційні рішення в робочих процесах.

"Зараз проєкт понад 8 місяців стабільно демонструє кращі результати у порівнянні з трьома прогнозами європейських компаній. Ми плануємо переведення проєкту у промислову експлуатацію вже орієнтовно з жовтня", - заявив Соловей.

Як повідомлялося, у липні ДТЕК Ріната Ахметова вперше реалізувала власні гарантії походження електроенергії в Україні.