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ДТЕК ВДЕ сплатив 339,5 млн грн податків за I квартал 2025 року

Фото: ДТЕК ВДЕ сплатив 339,5 млн грн податків за I квартал 2025 року (dtek.com)
Автор: Юлія Бойко

У першому кварталі 2025 року компанія ДТЕК ВДЕ сплатила 339,5 млн грн податків. Зокрема, до місцевих бюджетів надійшло 7,2 млн грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК ВДЕ.

"За перший квартал 2025 року компанії ДТЕК ВДЕ спрямували до бюджетів усіх рівнів 339,5 млн грн податків. До державного бюджету було перераховано 332,3 млн грн, а до місцевих бюджетів, де працюють підприємства компанії - 7,2 млн грн", - йдеться в ньому.

Зазначається, що у I кварталі 2025 року сонячні електростанції компанії - Нікопольська, Покровська та Трифонівська - загалом сплатили 195,4 млн грн податків, в т.ч. 2 млн - до місцевих бюджетів. Тилігульська вітрова електростанція за цей період перерахувала 109,4 млн грн, зокрема 0,9 млн грн - до місцевого бюджету.

"Енергетика майбутнього є не лише сталою, а й відповідальною - перед державою, суспільством і кожною громадою, де працюють генеруючі підприємства. Сплата податків - це наш обов’язок і внесок у сильну економіку, розвиток регіонів та відновлення країни. Ми й далі працюватимемо прозоро та в партнерстві з державою", - прокоментував генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

Раніше компанія ДТЕК ВДЕ Ріната Ахметова увійшла в "Клуб білого бізнесу" як сумлінний платник податків.

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