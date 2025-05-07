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ДТЕК ВДЕ покращив фінансові показники через побудовану під час війни Тилігульську ВЕС

Фото: ДТЕК ВДЕ покращив фінансові показники через Тилігульську ВЕС (dtek.com)
Автор: Сергій Новіков

Компанія ДТЕК ВДЕ за підсумками 2024 року отримала 1,584 млрд грн прибутку проти 547 млн грн збитку роком раніше. Це сталося завдяки збільшенню генерації електроенергії після добудови І черги Тилігульської ВЕС на Миколаївщині під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Компанія повідомила, що Тилігульська ВЕС, введена в експлуатацію наприкінці весни  2023 року, забезпечила високий рівень генерації у 2024 році під час зимових та літніх відключень електроенергії, що дозволило зменшити проблему дефіциту потужності в енергосистемі на півдні України. 

Окрім того, на покращення фінансового стану компанії вплинуло погашення заборгованості перед галуззю ВДЕ за 2023 рік, а також забезпечення розрахунків за згенеровану у 2024 році електроенергію на рівні майже 80%.

В компанії підкреслили, що фінансові ресурси наразі спрямовуються на будівництво нових вітроенергетичних потужностей та систем зберігання енергії.

Загальна потужність будівництва нових ВЕС складає майже 400 МВт, установок по зберіганню електроенергії - 200 МВт. Сумарна  вартість цих проектів які мають бути введені в експлуатацію цього і наступного року дорівнює близько 30 млрд грн.

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