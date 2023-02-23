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ДТЕК ВДЕ передала ЗСУ партію військової форми

Фото: ДТЕК ВДЕ передала ЗСУ партію військової форми (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Компанія ДТЕК ВДЕ в лютому передала партію військової форми MultiCam українським військовим, які знаходяться на передовій на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Окрім того, ДТЕК ВДЕ перерахував благодійному фонду "Світлі справи" кошти для придбання мікроавтобусу на потреби евакуаційного центру "Прихисток своїм", що знаходиться в Миколаєві.

Авто буде призначене для перевезення сімей з дітьми, звільнених військовополонених та вирішення інших нагальних потреб.

"Ми системно допомагаємо Миколаївщині, надаючи всебічну підтримку військовим та цивільним, місцевим мешканцям та людям, що знайшли тимчасовий прихисток в Миколаївській області", - зазначив Олег Соловей, директор ДТЕК Тилігульської ВЕС.

Нагадаємо, у 2022 році ДТЕК спрямував на підтримку Збройних сил України та гуманітарну допомогу 800 млн грн.

Від початку повномасштабної війни фонд вже передав майже 157 тисяч наборів для мешканців Донеччини та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

Усього з 24 лютого 2022 року для мешканців України буде передано 800 тисяч наборів із продуктами харчування від фонду.

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ДТЕКЗбройні сили України