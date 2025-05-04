ДТЕК ВДЕ було включено до "Клубу білого бізнесу"

Компанію ДТЕК ВДЕ було визнано сумлінним платником податків та включено до "Клубу білого бізнесу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії..

Зазначається, що Державна податкова служба України внесла компанію ДТЕК ВДЕ - "Покровську сонячну електростанцію" до "Клубу білого бізнесу", як платника податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

Зокрема, Покровську сонячну електростанцію визнано підприємством, яке сумлінно виконує податкове законодавство України та підтримує високий рівень податкової дисципліни й прозорості.

Згідно з повідомленням, за підсумками І кварталу поточного року Покровська СЕС сплатила до бюджету 105,7 млн грн податків, зборів та обов’язкових платежів, а за 2024 рік – 788,7 млн грн.

Раніше повідомлялось, що Європейська бізнес асоціація (EBA) включила компанію ДТЕК Ріната Ахметова в перелік лідерів інвестицій в Україні за проєкт будівництва Тилігульської вітроелектростанції вартістю 650 млн євро.