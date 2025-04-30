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ДТЕК увійшов в перелік лідерів інвестицій в Україні

Середа 30 квітня 2025 17:40
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ДТЕК увійшов в перелік лідерів інвестицій в Україні Фото: ДТЕК увійшов в перелік лідерів інвестицій в Україні (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Європейська Бізнес Асоціація (EBA) включила компанію ДТЕК в перелік лідерів інвестицій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ЕВА.

"Україна залишається відкритою для інвестицій, і ми вдячні кожній компанії, яка продовжує працювати та вкладати кошти у розвиток нашої країни. За результатами опитувань Асоціації, 70% компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації зберігають готовність інвестувати в Україну, попри війну. А 16% планують нові масштабні інвестиційні проєкти у 2025 році. Таким чином бізнес не лише підтримує економіку, а й демонструє приклад відповідального та стратегічного підходу іншим учасникам ринку та потенційним інвесторам", - заявила виконавча директорка EBA Анна Деревʼянко.

Зокрема, ДТЕК увійшов в перелік лідерів інвестицій за проєкт будівництва Тилігульської вітроелектростанції. Інвестиції в цю ВЕС складуть 650 млн євро.

В ДТЕК повідомляли, що ця інвестиція є найбільшою в історії приватною інвестицією в енергетичний сектор України.

Раніше генерального директора ДТЕК Максима Тімченка було визнано "Лідером інвестицій у відновлення» в рейтингу "ТОП-50 CEO".

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