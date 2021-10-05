ДТЭК увеличивает добычу угля для прохождения зимы

"Чтобы обеспечить стабильную непрерывную добычу, за 9 месяцев этого года на шахтах "ДТЭК Энерго" ввели в работу 22 новых лав и было проведено почти 66 км горных выработок", - говорится сообщении.

Всего же в этом году компания планирует добыть почти 17 млн ​​тонн газового угля, а до конца года - ввести в работу еще 8 новых лав.

"Наши шахтеры и энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы обеспечить стабильность и бесперебойность энергосистемы, особенно во время отопительного сезона приближается. Так, только на 8 действующих шахтах ДТЭК "Павлоградуголь" добыча за 9 месяцев 2021 года выросла на 720 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому мы мобилизируем все ресурсы для максимизации поставки топлива. Это особенно важно в условиях турбулентной и непростой ситуации, наблюдаемой с рекордными ценами на энергоносители на мировых рынках", - отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

По состоянию на 5 октября запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" составили 604 тыс. тонн. Достичь этого удалось как за счет собственной добычи, так и пополнения запасов благодаря импорту.

В компании отметили, что в последнее время ТЭС "ДТЭК Энерго" увеличили нагрузку и работают выше прогнозного баланса. Основные причины - резкое похолодание в конце сентября и работа значительной части тепловой генерации на минимальном составе оборудования из-за отсутствия угля.

Например, для поддержки всей энергосистемы, только в течение 20-26 сентября ТЭС "ДТЭК Энерго" увеличили нагрузку и отпустили в сеть 532 млн кВт·ч электроэнергии, что выше прогнозного баланса и на 109 млн кВт·ч выше, чем на предыдущей неделе. Количество блоков (турбин) в работе за указанный период также увеличилась с 18 до 23. При такой нагрузке было сожжено угля больше, чем планировалось.