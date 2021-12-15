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ДТЭК увеличил объемы добычи угля сверх плана из-за угрозы дефицита

Автор: Артем Горовенко

За 11 месяцев 2021 года шахты ДТЭК увеличили добычу угля до 15,2 млн тонн, сообщили в компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В течение января-ноября этого года на шахтах "ДТЭК Энерго" добыли более 15,2 млн т угля марки "Г" и ввели в работу 28 новых лав. Всего в этом году компания ожидает добыть почти 17 млн т газового угля" - сообщила пресс-служба.

По состоянию на 14 декабря на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" находится 324 тыс. т угля, а теплоэлектростанции компании работают полным составом оборудования.

"ДТЭК Энерго продолжает максимально добывать уголь на своих шахтах. Это крайне важно для стабильности энергосистемы Украины в пиковые периоды потребления. В ноябре добыли почти 1,5 млн т угля марки "Г" и ввели в работу 5 новых лав. Также на шахтоуправлениях "Днепровское" и "Героев Космоса" досрочно выполнили годовой план добычи и продолжают максимально его наращивать. И это лишь некоторые из примеров работы наших горняков", - говорится в сообщении компании.

"ДТЭК Энерго" отмечает, что использование угля украинской добычи для компании является приоритетным, а импорт угля является временной мерой, чтобы покрыть дефицит топлива в условиях простоя другой генерации.

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ДТЭК