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ДТЭК улучшил свой ESG рейтинг

Новина українською → Киев, Пятница 30 апреля 2021 13:33
ДТЭК улучшил свой ESG рейтинг Фото: ДТЭК (dtek.com)
Автор: РБК-Украина

ДТЭК улучшил показатели эффективности своей деятельности в области экологии, социальной политики и корпоративного управления. Оценка проводилась агентством Sustainalytics.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Оценка рисков ESG для компании ДТЭК составила 26,6 балла.

По сравнению с прошлым годом, ДТЭК улучшил свой рейтинг на 3,3 пункта и занял 36 место в мире среди 214 энергетических компаний, деятельность которых была проанализирована.

Международное агентство Sustainalytics высоко оценило прогресс компании ДТЭК в уменьшении ESG рисков в сферах использования ресурсов, взаимодействия с местными сообществами, охране труда, влияния на окружающую среду, что свидетельствует о надежности бизнеса ДТЭК.

"Компания не может быть успешной в долгосрочной перспективе, если не внедряет принципы ESG в свою работу сегодня. Новая Стратегия компании ДТЭК до 2030 года основана на принципах ESG, в ее основе ценностные ориентиры бизнеса и стремление соответствовать актуальным запросам общества. Результаты оценки риск-рейтинга Sustainalytics подтверждают, что компания ДТЭК выбрала верный путь развития. Улучшение рейтинга состоялось благодаря открытости компании ДТЭК, прозрачности деятельности, развитию возобновляемой энергетики, внедрению новейших технологий, большим инвестициям в устойчивое развитие", - прокомментировал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году компания ДТЭК инвестировала в устойчивое развитие 3 млрд грн.

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