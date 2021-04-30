ДТЕК покращив свій ESG рейтинг

Оцінка ризиків ESG для компанії ДТЕК склала 26,6 бали. У порівнянні з минулим роком, ДТЕК покращив свій рейтинг на 3,3 пункти і зайняв 36 місце у світі серед 214 енергетичних компаній, діяльність яких була проаналізована.

Міжнародне агентство Sustainalytics високо оцінило прогрес компанії ДТЕК у зменшенні ESG ризиків у сферах використання ресурсів, взаємодії з місцевими громадами, охорони праці, впливу на навколишнє середовище, що свідчить про надійність бізнесу ДТЕК.

"Компанія не може бути успішною в довгостроковій перспективі, якщо не впроваджує принципи ESG у свою роботу сьогодні. Нова Стратегія компанії ДТЕК до 2030 року заснована на принципах ESG, в її основі ціннісні орієнтири бізнесу і прагнення відповідати актуальним запитам суспільства. Результати оцінки ризик-рейтингу Sustainalytics підтверджують, що компанія ДТЕК обрала вірний шлях розвитку. Покращення рейтингу відбулося завдяки відкритості компанії ДТЕК, прозорості діяльності, розвитку відновлюваної енергетики, впровадження новітніх технологій, великим інвестиціям в сталий розвиток", - прокоментував виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

