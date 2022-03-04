ДТЭК удвоил количество работающих блоков ТЭС из-за атаки оккупантов на Запорожскую АЭС

Компания ДТЭК задействовала дополнительно 9 энергоблоков своих ТЭС для компенсации мощности, утерянной из-за атаки оккупантов на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

"По состоянию на утро 4 марта в работе находилось 23 энергоблока ТЭС вместо запланированных 14. Для компенсации мощностей атомных блоков вне графика дополнительно были получены команды на включение 9 блоков", - сообщили в компании.

Усилиями центрального диспетчера и тепловой генерации удалось удержать допустимый показатель частоты и не допустить системной аварии.

В результате вооруженной атаки оккупантов на Запорожскую АЭС была утеряна мощность атомной генерации 1,3 ГВт.

В ДТЭК подчеркнули, что все ТЭС компании обеспечены углем и готовы обеспечивать стабильность энергосистемы и выполнять все указания диспетчера. Все шахты продолжают работать в штатном режиме для обеспечения топливом тепловой генерации.