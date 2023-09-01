ДТЕК Тилігульська ВЕС відмовилася від "зеленого" тарифу і почала продавати всю електроенергію на ринку

ДТЕК Тилігульська вітроелектростанція з 1 вересня повністю вийшла з балансуючої групи "Гарантованого покупця" і почала продаж електроенергії на ринку електроенергії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Зазначається, що компанія використовує можливість, надану державою всім учасникам сектору відновлюваної енергетики, щодо самостійного продажу електроенергії на ринку.

"Частина вітротурбін Тилігульської ВЕС уже з початку літа працює на ринкових умовах. Наразі цінова кон'юнктура на ринку дає змогу своєчасно отримувати необхідний обсяг коштів для підтримання стабільної роботи станції в опалювальний сезон і розрахунків із кредиторами", - процитовано в повідомленні на сайті ДТЕК генерального директора ДТЕК ВДЕ Олександра Селищева.

Продаж електроенергії з вітроелектростанції буде здійснюватись через компанію Д.Трейдінг.

В ДТЕК ВДЕ повідомляють, що вихід з балансуючої групи "Гарантованого покупця" дозволяє деяким компаніям ВДЕ отримувати доходи співставні з розміром "зеленого" тарифу. Зокрема, це стосується проєктів вітроенергетики. В компанії також сподіваються, що держава продовжить свій рух щодо лібералізації ринку електричної енергії.

"Це буде мати стимулюючий ефект виходити на ринок для більшості виробників з ВДЕ, які зараз отримують лише 40-45% оплати від "Гарантованого покупця" і при цьому решта боргу може бути оплачена через рік-два", - йдеться в повідомленні ДТЕК ВДЕ.

Нагадаємо, ДТЕК під час війни збудував та запустив в роботу першу чергу Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт в Миколаївській області. Це перша в світі вітроелектростанція, яка була збудована під час війни.