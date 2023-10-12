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ДТЕК створив запас обладнання на випадок нових російських обстрілів, - Тімченко

Четвер 12 жовтня 2023 13:50
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ДТЕК створив запас обладнання на випадок нових російських обстрілів, - Тімченко Фото: Максим Тімченко (прес-служба компанії)
Автор: Юлія Бойко

В рамках підготовки до зими група ДТЕК інвестувала 1,3 млрд гривень у формування запасу обладнання на випадок нових російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в ході Київського міжнародного економічного форуму.

"Ми зробили і зробимо все можливе, щоб не дати ворогу занурити нас в темряву. Для цього ми сформували запас критичного обладнання на суму в 1,3 млрд грн, щоб відновлюватись у разі нових обстрілів", - сказав він.

Тімченко додав, що ДТЕК також забезпечив свої теплоелектростанції та шахти резервними джерелами живлення. Для цього компанія придбала понад 200 потужних генераторів.

"Як і рік тому вся енергетична галузь має згуртуватись. Тільки об'єднавшись ми пройдемо наступну зиму та не дамо ворогу занурити нас у пітьму", - наголосив очільник ДТЕК.

Нагадаємо, ДТЕК інвестував 20 млрд грн у підготовку до опалювального сезону. Зокрема 7,4 млрд грн - у видобуток вугілля для ТЕС та 3,9 млрд грн - у ремонти електростанцій.

Раніше повідомлялось, що ДТЕК станом на початок жовтня завершив ремонт 16 з 19 запланованих енергоблоків ТЕС до початку опалювального сезону. Готовність теплової генерації компанії сягає 84%.

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ДТЕК Максим Тимченко
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