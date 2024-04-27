ДТЕК створив окрему програму медстрахування для ветеранів

"Всі співробітники компанії, близько 50 тисяч людей, забезпечені добровільним медичним страхуванням. А для ветеранів створена окрема програма, називається "Ветеран+". Тут ми збільшили річну страхову суму на додаткове покриття діагностики, реабілітації та медикаментів. Ще передбачене лікування хронічних хвороб, або інших специфічних потреб. Зараз ця програма запроваджена в ДТЕК Енерго. Надалі ми плануємо тиражувати її на інші бізнеси ДТЕК", - сказав він.

Сахарук розповів, що окрім співробітників, які перебувають в лавах ЗСУ, компанія також підтримує родини військовослужбовців.

"Тому що часто, коли чоловік знаходиться на фронті, немає часу та можливості фізично займатися багатьма справами. Ми допомагаємо та підтримуємо родини", - пояснив Сахарук.

Окрім того, компанія також допомагає з адаптацією ветеранів та їх поверненням до цивільного життя, надаючи їм всю правову та психологічну допомогу, можливості для відновлення чи перенавчання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДТЕК Ріната Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців для ветеранів.