UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ДТЕК створив окрему програму медстрахування для ветеранів

Фото: ДТЕК створив окрему програму медичного страхування для ветеранів (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

ДТЕК започаткував для ветеранів, що повертаються до роботи на підприємства, програму медичного страхування "Ветеран+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ході форуму Forbes.

"Всі співробітники компанії, близько 50 тисяч людей, забезпечені добровільним медичним страхуванням. А для ветеранів створена окрема програма, називається "Ветеран+". Тут ми збільшили річну страхову суму на додаткове покриття діагностики, реабілітації та медикаментів. Ще передбачене лікування хронічних хвороб, або інших специфічних потреб. Зараз ця програма запроваджена в ДТЕК Енерго. Надалі ми плануємо тиражувати її на інші бізнеси ДТЕК", - сказав він. 

Сахарук розповів, що окрім співробітників, які перебувають в лавах ЗСУ, компанія також підтримує родини військовослужбовців.

"Тому що часто, коли чоловік знаходиться на фронті, немає часу та можливості фізично займатися багатьма справами. Ми допомагаємо та підтримуємо родини", - пояснив Сахарук. 

Окрім того, компанія також допомагає з адаптацією ветеранів та їх поверненням до цивільного життя, надаючи їм всю правову та психологічну допомогу, можливості для відновлення чи перенавчання. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДТЕК Ріната Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців для ветеранів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКМедична допомогаВетерани