ДТЭК создал отдельную программу медстрахования для ветеранов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в ходе форума Forbes.

"Все сотрудники компании, около 50 тысяч человек, обеспечены добровольным медицинским страхованием. А для ветеранов создана отдельная программа, называется "Ветеран+". Здесь мы увеличили годовую страховую сумму на дополнительное покрытие диагностики, реабилитации и медикаментов. Еще предусмотрено лечение хронических болезней или других специфических потребностей. Сейчас эта программа введена в ДТЭК Энерго. Дальше планируем тиражировать ее на другие бизнесы ДТЕК", - сказал он.

Сахарук рассказал, что кроме сотрудников, которые находятся в рядах ВСУ, компания также поддерживает семьи военнослужащих.

"Потому что часто, когда мужчина находится на фронте, нет времени и возможности физически заниматься многими делами. Мы помогаем и поддерживаем семьи", - пояснил Сахарук.

Кроме того, компания также помогает адаптировать ветеранов и их возвращение к гражданской жизни, предоставляя им всю правовую и психологическую помощь, возможности для восстановления или переобучения.

Напомним, ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова вошел в рейтинг лучших работодателей для ветеранов.