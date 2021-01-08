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ДТЭК создает открытый офис в Британии для привлечения инвестиций в новые энергетические проекты

Автор: РБК-Украина

Компания ДТЭК расширяет присутствие в столице Великобритании и создает инвестиционный хаб для компаний и фондов, желающих инвестировать в Украину, а также для украинских предпринимателей, которые верят в перспективность украинской энергетической отрасли и ее потенциал.

Об этом говорится в сообщении компании.

”Мы создаем хаб для привлечения инвестиций в проекты новой энергетики в Украине. В первую очередь это касается возобновляемых источников энергии, систем накопления энергии и энергетических проектов с использованием водорода. Вместе с увеличением добычи газа и развитием сетей именно эти направления определены приоритетными в нашей стратегии, презентованной в декабре 2020 года", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

Новый офис будет расположен в деловом центре города - лондонском Сити, где сконцентрированы самые старые банки, самые мощные инвестиционные и венчурные фонды Европы.

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В компании отметили, что основная цель нового офиса - создать экосистему для привлечения инвестиций и инновационных технологий в новую энергетику Украины.

Начало работы инвестиционного хаба запланировано на конец первого полугодия 2021 года, после преодоления пандемии. Операционную деятельность по привлечению инвестиций в Украину в Великобритании будет осуществлять специально созданная компании DTEK International Ltd.

ДТЭК открыл офис в Великобритании в 2013 году. Последние три года в Лондоне работает команда из международных рынков капитала, которая управляет отношениями с международными инвесторами.

Напомним, в 2019 году эта команда успешно реализовала выпуск зеленых еврооблигаций для финансирования проектов ДТЭК в возобновляемой энергетике Украины.

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