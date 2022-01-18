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"ДТЭК Сети" возобновили электроснабжение всех 751 населенных пунктов, оставшихся без света из-за непогоды

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Киев, Вторник 18 января 2022 11:46
"ДТЭК Сети" возобновили электроснабжение всех 751 населенных пунктов, оставшихся без света из-за непогоды Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Специалисты "ДТЭК Киевские региональные электросети", "ДТЭК Донецкие электросети" и "ДТЭК Киевские электросети" возобновили электроснабжение всем клиентам в 751 населенном пункте, которые из-за непогоды 14-15 января остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Аварийные бригады работали круглосуточно для того, чтобы как можно скорее преодолеть последствия непогоды и вернуть электроснабжение всем клиентам. Благодаря усиленной работе аварийных бригад, операторам системы распределения удалось возобновить подачу света всем клиентам в 751 населенном пункте меньше, чем за 2 суток при условии неблагоприятных погодных условий", - отмечают в "ДТЭК Сети".

В компании добавляют, что в результате сильных порывов ветра 14-15 января было выведено из строя 406 линий и более 7 тыс. трансформаторных подстанций в Киевской и Донецкой областях и г. Киев. К ликвидации последствий непогоды операторы системы распределения привлекли 247 аварийных бригад.

В "ДТЭК Сети" сообщают, что больше всего пострадала от непогоды Киевская область. Здесь из-за порывов ветра и падения ветвей на линии электропередачи были повреждены 301 линия и 6 тыс. трансформаторных подстанций. Это привело к тому, что 307 городов и поселков региона остались без электроснабжения полностью. Еще 354 - частично. Для того, чтобы оперативно ремонтировать линии "ДТЭК Киевские региональные электросети" привлекли 115 собственных аварийных бригад и 17 бригад подрядных организаций.

Еще 90 населенных пунктов осталось без света в Донецкой области. Там на борьбу с последствиями стихии направили 98 бригад "ДТЭК Донецкие электросети".

В компании сообщают, что работы осложнялись тем, что специалисты не могли подняться на высоту опор - шквальный ветер не позволял безопасно работать с автоподъемниками. В Киеве последствия аварии были полностью ликвидированы до конца дня 15 января, а в Киевской и Донецкой областях - 16 января.

Как сообщалось, ранее в Киевской области специалисты ДТЭК восстановили электроснабжение в более 350 населенных пунктов, обесточенных из-за непогоды. Задействованы все 75 аварийных бригад, а также подрядные организации.

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