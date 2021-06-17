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ДТЭК на саммите Глобального договора ООН: декарбонизация - не модная тенденция, а необходимость

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Киев, Четверг 17 июня 2021 12:57
ДТЭК на саммите Глобального договора ООН: декарбонизация - не модная тенденция, а необходимость Фото: Дмитрий Сахарук на саммите Глобального договора ООН (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Декарбонизация промышленности - не модная тенденция, а реальная необходимость.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время саммита лидеров Глобального договора ООН.

"Мы полностью разделяем цели Европейского зеленого курса и понимаем, что декарбонизация - это не модная тенденция, а реальная необходимость. Именно поэтому в нашей корпоративной стратегии мы поставили амбициозную цель - к 2040 году стать углеродно-нейтральной компанией. Эта цель не может быть достигнута без инноваций и новых технологий. В поиске прорывных технологий мы выходим за привычные рамки отдельной компании и создаем экосистемы, которые поддерживают внедрение изменений, ищут инновационные продукты и решения. ДТЭК сотрудничает со стартапами как в Украине, так и за ее пределами, потому что партнерство позволяет бизнесу расширить границы и стать инновационным. В 2020 году мы рассмотрели более 900 предложений, из которых отобрали 16 для пилотных проектов", - отметил Дмитрий Сахарук.

По его словам, особую роль в достижении поставленной цели играет сплоченность команды и высокий профессионализм.

"Поэтому мы инвестируем в обучение сотрудников, а наш корпоративный университет Academy DTEK создает программы с привлечением лучшего мирового опыта", - добавил Сахарук.

Напомним, в 2020 году ДТЭК начал реализацию долгосрочной стратегии развития, которая основана на Целях устойчивого развития ООН и соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance).

Она учитывает основные элементы зеленого курса и отражает миссию бизнеса - работать во имя прогресса и процветания общества.

В этом году саммит лидеров Глобального договора ООН, который проходит 16-17 июня, посвящен стратегическим коллективным действиям в вопросах выхода из климатического кризиса, глобальной пандемии, социального и экономического неравенства и коррупционной деятельности.

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