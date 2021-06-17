ДТЕК на саміті Глобального договору ООН: декарбонізація - не модна тенденція, а необхідність

"Ми повністю поділяємо цілі Європейського зеленого курсу і розуміємо, що декарбонізація - це не модна тенденція, а реальна необхідність. Саме тому в нашій корпоративній стратегії ми поставили амбітну мету - до 2040 року стати вуглецево-нейтральною компанією. Ця мета не може бути досягнута без інновацій і нових технологій. У пошуку проривних технологій ми виходимо за звичні рамки окремої компанії та створюємо екосистеми, які підтримують впровадження змін, шукають інноваційні продукти та рішення. ДТЕК співпрацює зі стартапами як в Україні, так і за її межами, тому що партнерство дозволяє бізнесу розширити межі та стати інноваційним. У 2020 році ми розглянули понад 900 пропозицій, з яких відібрали 16 для пілотних проектів", - зазначив Дмитро Сахарук.

За його словами, особливу роль в досягненні поставленої мети відіграє згуртованість команди та високий професіоналізм.

"Тому ми інвестуємо в навчання співробітників, а наш корпоративний університет Academy DTEK створює програми із залученням кращого світового досвіду", - додав Сахарук.