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В ДТЕК розповіли, скільки інвестували у забезпечення України вугіллям

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Субота 22 жовтня 2022 15:42
В ДТЕК розповіли, скільки інвестували у забезпечення України вугіллям Фото: Максим Тімченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова інвестувала мільярди доларів у забезпечення України вугіллям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в інтерв'ю УП.

"Я про це не раз говорив: ми інвестували мільярди доларів у те, щоб в країні було вугілля. Витягувати цю зиму будуть атомна і вугільна генерації", - сказав він.

Тімченко підкреслив, що з урахуванням ситуації із Запорізькою АЕС треба вже зараз імпортувати вугілля і думати про імпортні контракти.

Він також додав, що наразі ресурсу ДТЕК не вистачає, щоб покрити закупівлю обладнання та запчастин, і це може негативно позначитись на видобутку вугілля.

Нагадаємо, ДТЕК у рамках підготовки українського енергокомплексу до опалювального сезону відвантажив державним ТЕС "Центренерго" майже 100 тис. тонн вугілля.

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ДТЕК Максим Тимченко
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