ДТЕК розпочив підготовку до наступного опалювального сезону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі національного телемарафону.

"Потрібно зараз вже готуватися до наступної зими. Через декілька днів ця зима завершиться і це буде першим днем початку відновлення для того, щоб пройти наступну зиму. Це планова робота, яка вимагає дуже великого обсягу робіт, які треба зробити", - сказав він.

Сахарук також додав, що в наступний опалювальний сезон Україна буде входити в гіршому стані, ні ж в цей. Це пов’язано з колосальними руйнуваннями енергооб’єктів внаслідок масованих ракетних атак.

"Потрібна допомога як всіх українських сил, так і закордонних партнерів для того, щоб максимально бути готовими до наступної зими, яка точно буде не легша ніж та, яка була", - підсумував він.

Нагадаємо, внаслідок російських атак постраждало два десятки енергоблоків теплоелектростанцій, а також було атаковано кожну другу підстанцію "Укренерго".