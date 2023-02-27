ДТЕК розпочив підготовку до наступного опалювального сезону
Компанія ДТЕК з першого дня весни розпочинає підготовку до наступного опалювального сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі національного телемарафону.
"Потрібно зараз вже готуватися до наступної зими. Через декілька днів ця зима завершиться і це буде першим днем початку відновлення для того, щоб пройти наступну зиму. Це планова робота, яка вимагає дуже великого обсягу робіт, які треба зробити", - сказав він.
Сахарук також додав, що в наступний опалювальний сезон Україна буде входити в гіршому стані, ні ж в цей. Це пов’язано з колосальними руйнуваннями енергооб’єктів внаслідок масованих ракетних атак.
"Потрібна допомога як всіх українських сил, так і закордонних партнерів для того, щоб максимально бути готовими до наступної зими, яка точно буде не легша ніж та, яка була", - підсумував він.
Нагадаємо, внаслідок російських атак постраждало два десятки енергоблоків теплоелектростанцій, а також було атаковано кожну другу підстанцію "Укренерго".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.