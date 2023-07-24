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ДТЕК робить все можливе, аби підготувати енергосистему до наступної зими, - Тімченко

Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Юлія Бойко

Група ДТЕК замовляє трансформатори у виробників, а також сама виготовляє обладнання, щоб підготувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в інтерв’ю Forbes.

За його словами, цього року компанії потрібно витратити на плановий ремонт енергоблоків 3,5 млрд грн, а на відновлення після масованих обстрілів необхідно близько 5 млрд грн.

"Ми намагаємося його сформувати (запас обладнання, - ред.). Замовляємо трансформатори у виробників та за можливості виготовляємо власне обладнання. Також ми виводимо з консервації енергоблоки та ремонтуємо те, що можливо відремонтувати", - підкреслив Тімченко.

Очільник ДТЕК додав, що фінансування ремонтів компанія частково покриває з власних коштів, а частину намагається отримати кредитами по державній програмі 5-7-9.

"Ми зробимо все можливе, аби підготуватися до цієї зими. Це наш пріоритет", - наголосив Тімченко.

Нагадаємо, в рамках підготовки до зими компанія ДТЕК вже полагодила 7 енергоблоків ТЕС, ще 7 зараз ремонтують. Всього до кінця року ДТЕК планує полагодити 27 енергоблоків ТЕС.

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ДТЕКМаксим Тимченко