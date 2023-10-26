ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДТЕК разом з KPMG розробили проект для контролю міжнародної допомоги на енергетику

Четвер 26 жовтня 2023 18:29
UA EN RU
ДТЕК разом з KPMG розробили проект для контролю міжнародної допомоги на енергетику Фото: ДТЕК разом з KPMG розробили проект для контролю міжнародної допомоги на енергетику (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Група ДТЕК завершила проєкт за участі міжнародної аудиторської фірми KPMG в Україні із опису механізмів контролю для відстеження міжнародної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Група ДТЕК завершила сумісний з KPMG проект з опису процесу отримання міжнародної донорської допомоги та відповідних засобів контролю. Попри війну, компанія прагне до поглиблення прозорості всіх бізнес-процесів і продовжує вживання антикорупційних заходів", - йдеться в ньому.

Зокрема, наразі ДТЕК запроваджує ряд рекомендацій, запропонованих KPMG, додатково до існуючої комплексної системи управління і моніторингу отриманої допомоги.

Зазначається, що компанія в рамках допомоги отримувала трансформатори, комутаційне обладнання, автоматичні вимикачі, роз’єднувачі, дроти та кабелі, а також транспортні засоби, необхідні для відновлення зруйнованої війною енергетичної системи України. Всього наразі ДТЕК отримав від міжнародних партнерів обладнання на загальну суму 15,4 млн доларів США, зазначається в повідомленні.

"Група ДТЕК має непохитну позицію щодо прозорості бізнес-процесів та відповідального корпоративного управління. Цей проект дозволить зробити процес отримання компанією допомоги від міжнародних партнерів максимально прозорим. А також стане своєрідним бенчмарком для інших українських компаній", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо, готуючись до зими ДТЕК інвестував рекордні 20 млрд грн власних коштів в ремонт і відновлення обладнання ТЕС, електричних мереж, видобуток вугілля та природного газу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
NEWS
Росія планує інформатаку проти Умєрова
Росія планує інформатаку проти Умєрова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ