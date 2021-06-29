В ДТЭК рассказали, как обучают энергетиков с помощью инновационных тренажеров

ДТЭК учит энергетиков с помощью Teslasuit - умного костюма с функцией передачи тактильных ощущений в виртуальной и дополнительной реальности. Технология позволяет полностью погрузиться в производственный процесс, не подвергаясь опасности.

"ДТЭК Энерго применяет инновационные тренажеры-симуляторы для обучения своих сотрудников. Тренироваться на действующей производственной линии новичку или стажеру никто не позволит. А вот использование для этих целей vr-тренажеров дает возможность повысить квалификацию разного класса специалистов до надлежащего уровня. Рисковать людьми мы не можем. Для нас безопасность - превыше всего", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

По его словам, ДТЭК - ответственный работодатель, следовательно, безопасность работников и эффективность производства - ключевые приоритеты.

Запомнить алгоритм ремонтных работ и не ошибиться в точности выполнения сложных задач энергетикам помогает костюм, снабженный функцией тактильных ощущений. Ложные действия электромонтера во время прохождения обучения сразу фиксирует программа.

Одновременно Teslasuit отреагирует специальным импульсом, как напоминание об ответственности за собственную безопасность.

Первыми обучение с помощью тренажера-симулятора Teslasuit испытывали энергетики ДТЭК Кураховской и Луганской ТЭС. Они отработали задачи: вывести в ремонт ячейку КРУ 6кВ-комплектного распределительного устройства, которое преобразует и распределяет электрический ток потребителям.

Сейчас тренинги проходят на Запорожской тепловой электростанции, впоследствии работники всех ТЭС ДТЭК Энерго будут оттачивать навыки с помощью умного костюма.

"Мы в Innovation DTEK используем подход открытых инноваций, поэтому постоянно находимся в поиске новых решений и продуктов для нашего бизнеса. Teslasuit - один из первых стартапов, с которым ДТЭК начал сотрудничество в рамках инновационной деятельности компании. Я очень рад, что людям интересно и, главное, полезно использовать такие технологии для повышения уровня безопасности труда", - прокомментировал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.