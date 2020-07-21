В ДТЭК рассказали "о влиянии" на премьера и министра энергетики

Фото: Максим Тимченко (РБК-Украина)

В холдинге отрицают влияние на членов правительства

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко опроверг влияние холдинга на назначение членов правительства. В то же время он гордится, что люди, которые когда-то работали в ДТЭК, сейчас руководят страной.

Об этом Тимченко рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос, было ли влияние со стороны холдинга на назначение премьер-министром Дениса Шмыгаля, который до этого работал в структурах ДТЭК, он ответил:

"Во-первых, я горжусь, что люди, которые когда-то работали в своей карьере в ДТЭК, становятся руководителями нашего государства. И, я думаю, где-то, хоть чуть-чуть, но мы тоже этому помогли, благодаря и нашей академии, тем программам обучения, которые были, и той культуре, которая есть в компании.

Я не так часто встречал Дениса Анатольевича. Это было тогда, когда у нас были общие совещания с директорами электростанций. Перед тем, как он ушел из компании, я его встретил летом 2019 года на дне компании, на празднике. В тот момент наши пути разошлись, он пошел на государственную службу".

Также Тимченко прокомментировал слухи о возможной связи ДТЭК с Ольгой Буславец, которая исполняет обязанности министра энергетики.

"К сожалению, у Ольги Анатольевны в биографии нет слова ДТЭК. Хотя, я считаю, что у нее была бы хорошая позиция в нашей компании, если бы она захотела работать. Она работала очень долго в энергетике, в министерстве. Естественно где-то на среднем уровне наши руководители взаимодействовали с ней, как с руководителем профильного департамента. И в чем выстроены эти ассоциации, мне сложно комментировать", - отметил гендиректор холдинга.

РБК-Украина ранее рассказывало, как работает нынешнее правительство.