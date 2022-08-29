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ДТЭК расширяет производство горного оборудования в Днепропетровской области

Фото: ДТЭК расширяет производство горного оборудования в Днепропетровской области (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

После релокации производственных мощностей машиностроители ДТЭК Рината Ахметова изготавливают всю номенклатура горного оборудования для шахтеров, что и до войны, сообщили в компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании Facebook.

"Основные наши заказчики - это украинские шахты. Впереди нелегкая зима, поэтому важно обеспечить горняков всем необходимым, чтобы подготовить страну к отопительному периоду. Будет горное оборудование, будет угля, а следовательно, тепло и свет в домах украинцев", - заявила директора "Дружковского машиностроительного завода" Татьяна Калугина.

Машиностроительные предприятия ДТЭК работают в условиях релокации уже пять месяцев. Корум Дружковский машиностроительный завод расширяет производство на площадке на Днепропетровщине.

"Несмотря на войну и релокацию, за пять месяцев нам удалось изготовить более 144 тысяч единиц продукции. Это проходческий комбайн КПД, колесный шахтный транспорт, анкера, противопожарные трубы, транспортные тележки, запчасти для горношахтного оборудования и тому подобное", - сообщили в компании.

В сентябре машиностроители планируют завершить изготовление и передать для нужд украинских шахтеров очередной проходческий комбайн КПД.

Напомним, ранее в комитете Верховной рады по вопросам экономического развития сообщили, что машиностроительные предприятия ДТЭК одними из первых успешно перенесли производственные мощности из регионов, где идут боевые действия, на производственные площадки в безопасных регионах Украины.

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ДТЭКДнепропетровская область