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ДТЭК расширил географию инициативы по социальной адаптации детей переселенцев

Фото: ДТЭК расширил географию инициативы по социальной адаптации детей переселенцев (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компания "ДТЭК Энерго" расширила географию социального проекта по адаптации детей переселенцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. Отныне ее возможностями могут воспользоваться не только дети на Ивано-Франковщине, но и в Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании.

В городе Ладыжин Клуб предпринимателей совместно с городским советом, Агентством местного экономического развития и при финансовой поддержке "ДТЭК Энерго" стартует проект "Детская улыбка",

Целью инициативы является социальная адаптация детей переселенцев, помощь им в поиске новых друзей. В ее рамках будут проводиться различные творческие мастерские, занятия по аппликациям, рисованию, писанкарству, учебные лекции и тому подобное. К проведению занятий будут приобщены профессиональные педагоги. Сегодня уже состоялось первое мероприятие.

Ожидается, что участие в проекте примут около 300 детей переселенцев.

Ранее "ДТЭК Энерго" поддержал инициативу по адаптации детей переселенцев в городе Бурштын, что на Франковщине. Там планируется привлечь к проекту 1600 детей.

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