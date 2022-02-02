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ДТЭК провел 40 капремонтов ТЭС согласно графику Минэнерго

Автор: Наталия Гурковская

Компания "ДТЭК Энерго" инвестировала 28 млрд грн в модернизацию ТЭС. Средства вложили в проведение 40 капитальных ремонтов основного оборудования ТЭС в соответствии с ремонтным графиком Министерства энергетики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ДТЭК Александра Шевелева в Facebook.

"С 2012 по 2021 гг. (включительно) вложения компании в модернизацию и ремонты с операционной поддержкой оборудования составили около 28 млрд гривен. Из них капитальные расходы - 13,4 млрд грн. Это реконструкции, техническое переоснащение и перевод энергоблоков ТЭС на работу на газовом угле. Из значимых - более 20 проектов", - написал он.

Шевелев подчеркнул, что ДТЭК в прошлом году было инвестировано 2,6 млрд грн в стабильность работы ТЭС и проведено 30 плановых ремонтов блоков.
Также он добавил, что в прошлом году ДТЭК вынуждено выводила энергоблоки ТЭС в аварийный ремонт после того, как они работали при максимальной нагрузке.

"Они (выводы блоков в ремонт, - ред.) случались, прежде всего, в период длительного несения ТЭС "ДТЭК Энерго" максимальной нагрузки. То есть в период, когда станции компании работали и за себя, и за другую генерацию, простаивающую из-за дефицита топлива", - подчеркнул Шевелев.

Он отметил, что в самый кризисный месяц прошлого года, в июле, в работе находилось до 28 энергоблоков ТЭС "ДТЭК Энерго", из-за чего суточный объем отпуска электроэнергии увеличился почти в два раза до 2,3 млрд кВт-ч.

Напомним, что ранее из-за выхода в аварийный ремонт двух энергоблоков АЭС Бурштынская ТЭС ДТЭК была вынуждена перевести два своих энергоблока на работу в энергосистему Украины.

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ДТЭК