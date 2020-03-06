ДТЕК проклав вперше в Україні Wi-Fi в шахті на глибині півкілометра

Ілюстративне фото (dtek.com)

У компанії відзначають, що зв'язок під землею є базовою інфраструктурною вимогою для проектів безпеки

Компанія ДТЕК вперше в історії України проклала Wi-Fi зв'язок на глибині 500 метрів на шахті "Ювілейна" в Дніпропетровській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу компанії.

Повідомляється, що для цього були використані майже 130 кілометрів кабелю і встановлено 400 точок доступу. На основі цієї бездротової інфраструктури зв'язку планується розгортання багатофункціональної системи для забезпечення максимальної безпеки шахтарів.

За словами керівника проекту "Інфраструктура зв'язку" програми MODUS по цифровій трансформації ДТЕК Вадима Мірошниченко, зв'язок під землею є базовою інфраструктурною вимогою для проектів безпеки.

"Система зв'язку дозволить нам в режимі реального часу отримувати дані з різних датчиків безпеки й повідомляти шахтарям про зміну аэрогазових показників, з допомогою відеокамер моніторити робочий процес, при необхідності оголошувати й проводити евакуацію, а гірничий диспетчер зможе дистанційно допомогти працівнику при аварії шляхом направлення повідомлень на розумну лампу-пейджер, яка також є індивідуальною системою безпеки шахтаря", - зазначив Мірошниченко.

За його словами, наявність зв'язку дозволить вирішити ще одне питання - комунікацій. Зараз вугільні шахти в Україні для зв'язку традиційно використовують стаціонарні підземні телефони. Щоб дістатися до них, часто потрібно подолати певну відстань або повертатися на поверхню втрачаючи час, що особливо цінно, коли треба повідомити про проблему або отримати доступ до важливої інформації.

У компанії відзначають, що завдяки Wi-Fi та спеціальним смартфонам шахтарі зможуть миттєво спілкуватися через голосові дзвінки або текстові повідомлення з поверхнею і диспетчерським пунктом, а також оперативно обмінюватися інформацією між підземними секціями. З глибини до 500 метрів шахтарі зможуть відправляти диспетчеру фотографії та відео, проводити відеотрансляції, консультації наживо, виявляти технічні несправності устаткування й отримувати дозволи на роботу.

За словами керівника програми MODUS по цифровій трансформації ДТЕК Дмитра Осики, зараз ДТЕК створює цілу цифрову екосистему шахти, в серці якої - зв'язок як гарант безперебійної роботи технологій під землею.

"Підземна інфраструктура суттєво відрізняється від наземної. Наземна працює через передавач і вже наявні "вишки". Під землею - цього немає, до того ж підземний бездротовий зв'язок може послаблюватися по ряду об'єктивних причин - товща стін, нерівність поверхонь, робоча техніка, запиленість тощо. В рамках нашого модуля "Цифрова шахта" ми поставили амбітну мету - забезпечити безперебійну роботу технології під землею. І все вийшло. До цього в Україні ще не було такого масштабного проекту на такій глибині", - підкреслив Дмитро Осика.

Він додав, що інфраструктура зв'язку відкриває новий спектр можливостей - від мобільних обходів до дистанційного управління, а набутий досвід може бути використаний і для інших сфер і галузей.

"Такого роду проекти - це наш внесок у трансформацію енергетики, енергонезалежність країни, це доказ досягнень ДТЕК у сфері цифрової трансформації", - додав Дмитро Осика.

Далі у планах компанії запустити на шахті автоматичне управління вентиляційним обладнанням, системами транспортування вугілля і матеріалів під землею, системами захисту працівників від потрапляння в небезпечні зони роботи гірничих машин і механізмів, а також запуск відстеження порушень правил техніки безпеки.

Нагадаємо, ДТЕК - найбільший приватний інвестор в енергетику України, веде видобуток природного газу і вугілля, виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, розподіляє і поставляє електроенергію клієнтам, впроваджує енергоефективні рішення, розвиває мережу швидкісних зарядних станцій для електромобілів.

У 2019 році капітальні вкладення ДТЕК склали 23 млрд грн, податкові відрахування - 23,4 млрд грн. У ДТЕК працюють 70 тис. співробітників. 100% компанії належить SCM Limited, кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, голова Київської обласної міської адміністрації Олексій Чернишов обговорив модернізацію енергомережі області з генеральним директором холдингу ДТЕК Максимом Тімченком і генеральним директором "ДТЕК Мережі" Іваном Гелюхом.