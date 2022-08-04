ДТЭК продолжит выполнять обязательства перед западными кредиторами, - Тимченко

"ДТЭК Энерго" выплатит сентябрьский купон на $29,5 млн по облигациям 2027 года в полном объеме.

Это будет второй квартал подряд, когда компания Ахметова полностью выплачивает купон западным партнерам.

Еще в начале войны ДТЭК достиг соглашения с западными кредиторами об изменении условий, чтобы позволить ей выплачивать проценты в размере 3,5% вместо полных 7% в предстоящие кварталы. Однако в конечном итоге ДТЭК выплатил июньский купон по полной ставке.

"Хотя мы согласовали вариант с четырьмя последовательными периодами половинной оплаты наличными, мы решили не использовать это и оставить на потом, на случай ухудшения ситуации", - сказал Тимченко.

Bloomberg пишет, что план частной компании ДТЭК по выплате купона, вероятно, станет облегчением для инвесторов после того, как ряд государственных компаний в Украине попытались отсрочить выплату долга. Это касается дорожной компании "Укравтодор", энергокомпании "Укрэнерго".

Правительство Украины также обратилось к кредиторам с просьбой об аналогичной отсрочке выплаты долга, заручившись поддержкой ключевых заинтересованных сторон, включая США.

Тимченко сказал, что ДТЭК находится в процессе интеграции в европейскую энергосистему и в ближайшие месяцы объявит об инвестициях в возобновляемые источники энергии в Румынии. Он также добавил, что у компании есть планы по реализации проектов в Италии, Хорватии и Польше.