ДТЭК призвал СНБО вмешаться в критическую ситуацию на энергорынке

"В этой кризисной в энергетической отрасли ситуации, призываем СНБО срочно вмешаться в ситуацию и устранить дисбалансы и факторы, которые угрожают энергетической безопасности страны, а также своевременности и полноценности подготовки и прохождения осенне-зимнего периода", - говорится в сообщении компании.

В компании отметили, что критическая ситуация и хронический дефицит средств у предприятий тепловой генерации и угледобывающих предприятий ставит под угрозу даже добычу необходимых для прохождения осенне-зимнего периода объемов отечественного угля.

При этом рыночная цена угля на зарубежных рынках превысила 100 долл за тонну, а на газ - 430 долл/тыс. м3.

"Все эти факторы ставят под угрозу своевременность и полноценность подготовки к осенне-зимнему периоду, ремонтной кампании, создание необходимых запасов угля", - сообщили в компании.

В "ДТЭК Энерго" отметили, что к критической ситуации привели ряд факторов:

необоснованно низкие цены на рынке электроэнергии (РДН);

многомиллиардные долги на балансирующем рынке;

нестабильность и дисбалансы, вызванные ценовыми манипуляциями трейдеров спекулянтов.

Из-за необоснованно низкие цены предприятия тепловой генерации систематически работают в убыток. Только в текущем году ТЭС, работающих в ОЭС Украины, получили убыток в размере 5,1 млрд грн.

Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед производителями электроэнергии за участие в балансирующем рынке составляет 11,5 млрд грн долгов. Кроме того, до сих пор нерешенным остается вопрос погашения задолженности ГП "Энергорынок" перед предприятиями тепловой генерации "ДТЭК Энерго" в сумме 6,8 млрд грн.