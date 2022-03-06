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ДТЭК призвал западных партнеров закрыть воздушное пространство над украинскими АЭС

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Воскресенье 06 марта 2022 16:33
ДТЭК призвал западных партнеров закрыть воздушное пространство над украинскими АЭС Фото: ДТЭК призвал западных партнеров закрыть воздушное пространство над украинскими АЭС (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компания ДТЭК призвала западные страны немедленно закрыть небо для российских оккупационных войск над украинскими атомными электростанциями для предотвращения техногенной катастрофы мирового масштаба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Мы призываем западные страны, НАТО и ООН немедленно ввести беспилотные зоны над всеми украинскими АЭС. Запретить любое использование авиации, беспилотников и крылатых ракет в 30-км зоне вокруг всех 5 украинских АЭС", - отметили в компании.

4 марта весь мир наблюдал как российская армия атаковала Запорожскую АЭС-крупнейший ядерный объект Европы.

Тогда российские военные обстреляли административное здание, в сотне метров от которого находятся 6 атомных реакторов ВВЭР-1000 и хранилище отработанного ядерного топлива. Лишь чудом российские снаряды не попали в реакторную установку или систему ее жизнеобеспечения.

"Цивилизованный мир не может позволить себе молча наблюдать за обстрелами АЭС, попытками штурма электростанций или пролетов над ними российской боевой авиации. На кону стоит слишком много, чтобы просто надеется на удачу. Человечество пережило Чернобыль, Фукусиму, и сейчас Россия может устроить еще одну техногенную катастрофу еще большего масштаба", - заявили в ДТЭК.

В ДТЭК также отметили, что вопрос закрытого неба, в первую очередь над АЭС, уже давно вышел за пределы безопасности Украины.

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ДТЭК АЭС
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