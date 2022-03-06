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ДТЕК закликав західних партнерів закрити повітряний простір над українськими АЕС

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Неділя 06 березня 2022 16:33
ДТЕК закликав західних партнерів закрити повітряний простір над українськими АЕС Фото: ДТЕК закликав західних партнерів закрити повітряний простір над українськими АЕС (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК закликала західні країни негайно закрити небо для російських окупаційних військ над українськими атомними електростанціями для запобігання техногенної катастрофи світового масштабу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Ми закликаємо західні країни, НАТО та ООН негайно запровадити безпілотні зони над усіма українськими АЕС. Заборонити будь-яке використання авіації, безпілотників та крилатих ракет у 30-км зоні навколо всіх 5 українських АЕС", - зазначили в компанії.

4 березня весь світ спостерігав як російська армія атакувала Запорізьку АЕС - найбільший ядерний об'єкт Європи.

Тоді російські військові обстріляли адміністративну будівлю, за сотні метрів від якої знаходяться 6 атомних реакторів ВВЕР-1000 і сховище відпрацьованого ядерного палива. Лише дивом російські снаряди не потрапили до реакторної установки або системи її життєзабезпечення.

"Цивілізований світ не може дозволити собі мовчки спостерігати за обстрілами АЕС, спробами штурму електростанцій чи прольотів над ними російської бойової авіації. На кону стоїть занадто багато, щоб просто сподівається на удачу. Людство пережило Чорнобиль, Фукусіму, і зараз Росія може влаштувати ще одну техногенну катастрофу ще більшого масштабу", - заявили в ДТЕК.

В ДТЕК також зазначили, що питання закритого неба, в першу чергу над АЕС, вже давно вийшло за межі безпеки України.

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ДТЕК АЕС
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