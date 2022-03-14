ДТЭК приобрела медикаменты для местных общин в трех областях

Компания "ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова приобрела необходимые медикаменты для территориальных общин в регионах своего присутствия в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook .

Частично лекарства уже направились для общин Николаевской области. Доставка общинам Днепропетровской и Запорожской области будет осуществлена, как только будут предоставлены “зеленые коридоры” для безопасной перевозки медикаментов.

Общая стоимость приобретенных медикаментов составляет 1,6 млн грн. В частности, закуплены обезболивающие, противовоспалительные, жаропонижающие, сердечные, успокаивающие, противовирусные препараты и тому подобное.

"ДТЭК ВИЭ" в рамках оказания гуманитарной помощи общинам приоритетно осуществляет закупки товаров и услуг в национальных компаний для того, чтобы происходило восстановление экономической активности в стране и сохранялись рабочие места.