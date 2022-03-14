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ДТЭК приобрела медикаменты для местных общин в трех областях

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Понедельник 14 марта 2022 17:50
ДТЭК приобрела медикаменты для местных общин в трех областях Фото: ДТЭК приобрела медикаменты для местных общин в трех областях (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компания "ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова приобрела необходимые медикаменты для территориальных общин в регионах своего присутствия в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.

Частично лекарства уже направились для общин Николаевской области. Доставка общинам Днепропетровской и Запорожской области будет осуществлена, как только будут предоставлены “зеленые коридоры” для безопасной перевозки медикаментов.

Общая стоимость приобретенных медикаментов составляет 1,6 млн грн. В частности, закуплены обезболивающие, противовоспалительные, жаропонижающие, сердечные, успокаивающие, противовирусные препараты и тому подобное.

"ДТЭК ВИЭ" в рамках оказания гуманитарной помощи общинам приоритетно осуществляет закупки товаров и услуг в национальных компаний для того, чтобы происходило восстановление экономической активности в стране и сохранялись рабочие места.

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