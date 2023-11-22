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ДТЕК приєднався до антикорупційної ініціативи Всесвітнього економічного форуму

Середа 22 листопада 2023 19:58
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ДТЕК приєднався до антикорупційної ініціативи Всесвітнього економічного форуму Фото: ДТЕК приєднався до  антикорупційної ініціативи Всесвітнього економічного форуму (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Група ДТЕК стала першою українською компанією, яка приєдналася до Ініціативи "Партнерство проти корупції" Всесвітнього економічного форуму (PACI) задля прискорення трансформації України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Ставши членом головної антикорупційної платформи, ДТЕК об’єднується з найбільшими компаніями світу в низці ініціатив щодо запобігання та боротьби з хабарництвом і корупцією.

Водночас ДТЕК поділиться унікальними досвідом про те, як компанії можуть боротися з корупцією в умовах повномасштабної війни, зазначається в повідомленні.

Як учасник антикорупційної ініціативи ДТЕК бере на себе додаткові зобов’язання щодо дотримання Принципів протидії корупції PACI.

"Приєднання до PACI ще раз демонструє нашу цілковиту відданість справі подолання корупції та допомоги у розбудові нової України. Партнерство з найбільшими компаніями світу в рамках цієї ініціативи є важливим кроком вперед для українського бізнесу та може принести розуміння широкій світовій аудиторії про те, як перемогти корупцію в найскладніших обставинах", - наголосив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо, раніше ДТЕК разом з KPMG розробив проект для контролю міжнародної допомоги на енергетику.

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