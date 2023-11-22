ДТЕК приєднався до антикорупційної ініціативи Всесвітнього економічного форуму
Група ДТЕК стала першою українською компанією, яка приєдналася до Ініціативи "Партнерство проти корупції" Всесвітнього економічного форуму (PACI) задля прискорення трансформації України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Ставши членом головної антикорупційної платформи, ДТЕК об’єднується з найбільшими компаніями світу в низці ініціатив щодо запобігання та боротьби з хабарництвом і корупцією.
Водночас ДТЕК поділиться унікальними досвідом про те, як компанії можуть боротися з корупцією в умовах повномасштабної війни, зазначається в повідомленні.
Як учасник антикорупційної ініціативи ДТЕК бере на себе додаткові зобов’язання щодо дотримання Принципів протидії корупції PACI.
"Приєднання до PACI ще раз демонструє нашу цілковиту відданість справі подолання корупції та допомоги у розбудові нової України. Партнерство з найбільшими компаніями світу в рамках цієї ініціативи є важливим кроком вперед для українського бізнесу та може принести розуміння широкій світовій аудиторії про те, як перемогти корупцію в найскладніших обставинах", - наголосив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
Нагадаємо, раніше ДТЕК разом з KPMG розробив проект для контролю міжнародної допомоги на енергетику.
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