ДТЕК придбав норвезьку систему 3D-сейміки для видобутку газу

"ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова придбала норвезьку безкабельну систему для 3D сейсмічних досліджень, що підвищить ефективність розробки газових родовищ в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Нафтогазовий бізнес ДТЕК продовжує інвестувати у найсучасніші технології задля розвитку галузі. Система Stryde дозволить нам набагато точніше вивчати надра задля підтримання і розвитку українського нафтогазовидобутку", - йдеться в повідомленні.

Система Stryde - найкомпактніша у світі модальна безкабельна система збору сейсморозвідувальних даних. На відміну від класичних кабельних систем, система Stryde дозволяє суттєво скоротити час на розгортання та відмовитися від значної кількості важковагової техніки.

Система дає можливість збільшити глибинність вивчення площ досліджень, підвищити точність прогнозування геолого-геофізичних властивостей порід та достовірність результатів геолого-розвідувальних робіт загалом.

Система Stryde має 30 тис. датчиків та дає змогу проводити дослідження у водному середовищі. Це єдина в Україні система із подібними характеристиками.

Після додаткового навчання у Норвегії фахівці "ДТЕК Нафтогаз" вже почали застосовувати систему на одному з родовищ у Полтавській області.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни група ДТЕК інвестувала в економіку України 1 млрд доларів.