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ДТЕК попри війну готується будувати нову електростанцію в Полтавській області

Фото: ДТЕК попри війну готується будувати нову електростанцію в Полтавській області (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компанія ДТЕК планує побудувати нову вітрову електростанцію в Полтавській області для поліпшення енергопостачання регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Ми вже сьогодні думаємо про майбутнє. Ми цілеспрямовано і усвідомлено йдемо в цей регіон, оскільки він є енергодефіцитним і потужна електростанція тут дуже потрібна. Електроенергія з Полтавської ВЕС дасть поштовх до більш стрімкого розвитку виробництв в Полтавській та суміжних областях", - заявив заступник директора ДТЕК ВДЕ Олег Соловей.

До травня 2024 року буде проведено комплекс інженерно-геодезичних, землевпорядних і оціночних робіт, а також складання звіту з екологічної оцінки проекту.

Нагадаємо, ДТЕК Ахметова навесні 2023 року збудував та запустив в роботу першу чергу Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт, яка знаходиться в Миколаївській області в 100 км від лінії фронту. Це перша в світі вітроелектростанція, яка була збудована під час війни.

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ДТЕКПолтавская область