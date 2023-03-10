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ДТЕК побудував нову потужну вітроелектростанцію у Миколаївській області

Фото: ДТЕК побудував нову потужну вітроелектростанцію у Миколаївській області (renewables.dtek.com)
Автор: Юлія Бойко

Компанія ДТЕК завершила будівництво першої черги Тилігульської вітрової електростанції потужністю 114 МВт в Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"19 вітротурбін почнуть генерувати електроенергію для підтримки енергобалансу України. Реалізація проєкту дозволить зробити перший крок у досягненні цілей ініціативи «30 до 2030», мета якої мати в Україні 30 ГВт встановлених потужностей відновлюваної енергетики до 2030 року", - повідомили в компанії.

ДТЕК розглядає можливість виходу ВЕС на повну проектну потужність 500 МВт. Зараз йде пошук варіантів для подальшої реалізації проекту, зокрема переговори з міжнародними донорами та партнерами.

"У 2022 році в нас були великі плани з будівництва нової - Тилігульської вітровоїелектростанції. Проте вторгнення росії тимчасово призупинило проєкт. Сьогодні ж хочу сказати: ми прийняли рішення відновити будівництво ВЕС і вже в найближчі тижні перша черга станції почне працювати на повну потужність. Війна нас не зупинить. Ми і далі створюємо робочі місця, сплачуємо податки, видобуваємо вугілля, генеруємо електроенергію, відновлюємо мережі, боремося за нашу енергетичну незалежність та інвестуємо в майбутнє. Війну ми виграємо", - заявив власник ДТЕК, бізнесмен Рінат Ахметов.

За словами генерального директора компанії Максима Тімченка, відкриття нової ВЕС - черговий практичний крок ДТЕК на цьому шляху, який компанія зробила попри воєнні умови.

"Росія знищує, а Україна створює. В цьому і є наша кардинальна різниця у світоглядах. ДТЕК будує нові енергетичні об’єкти, бо вірить в перемогу України, ми даємо сигнал міжнародним партнерам про те, що інвестувати в Україну можна вже сьогодні не чекаючи закінчення війни", - додав Тімченко.

Нагадаємо, сьогодні в Україні встановлена потужність ВДЕ з урахуванням тимчасово окупованих об’єктів на півдні країни - близько 10 ГВт.

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ДТЕКМиколаївська область