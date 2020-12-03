ДТЭК первым среди украинских компаний присоединился к глобальному движению The Valuable 500

В Международный день людей с инвалидностью ДТЭК присоединился к глобальному движению The Valuable 500. ДТЭК стал первой украинской компанией присоединившейся к инициативе, которая призвана улучшить интеграцию сотрудников и клиентов с инвалидностью, ведь создание равной для всех среды является неотъемлемой частью ценностей компании.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы осознаем, что все люди уникальны и стремимся создать среду, в которой каждый может реализовать свой потенциал. Такой подход способствует появлению новых идей, внедрению инноваций и инновационных решений. Все это помогает компании работать во имя прогресса и процветания общества, а также адаптировать окружающий мир для людей с инвалидностью и пожилых людей", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Основательница The Valuable 500 Кэролайн Кейси также отметила, что они верят в сотрудничество, а не конкуренцию, в растущий эффект коллективного взноса 500 генеральных директоров ведущих мировых компаний и брендов.

"Я уверена, если бизнес-сообщество объединится и включит в повестку дня интеграцию людей с инвалидностью, то в течение следующего десятилетия мы действительно сможем изменить ситуацию к лучшему во всем мире", - заявила она.

В ДТЭК также отмечают, что 2020 год стал для группы годом начала реализации новой долгосрочной стратегии, основанной на Целях устойчивого развития ООН и которая соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance).

Новая стратегия отражает миссию бизнеса - работать во имя прогресса и процветания общества. Учитывая Цели устойчивого развития ООН, компания заявляет о своем намерении присоединиться к принципам безбарьерности в построении бизнес-процессов.

Напомним, в 2019 году на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе было представлено глобальное движение The Valuable 500. Цель этого движения - объединить 500 самых влиятельных бизнес-лидеров со всего мира, принявших обязательство улучшить интеграцию сотрудников и клиентов с инвалидностью, и продвигать среди компаний культуру интеграции людей с инвалидностью, чтобы раскрыть их социальную и экономическую ценность.дт