ua ru
Вт, 26 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ДТЭК передал защитникам Полтавской области еще тысячу бронепластин

Новина українською →
Вторник 26 июля 2022 10:49
ДТЭК передал защитникам Полтавской области еще тысячу бронепластин Фото: ДТЭК передал защитникам Полтавской области еще тысячу бронепластин (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

ДТЭК предоставила Полтавской областной военной администрации еще 1000 бронепластин для нужд военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Сейчас то время, когда усилия населения, бизнеса и власти должны быть консолидированы ради скорейшей победы Украины. Мы тесно сотрудничаем с областной властью и в дальнейшем продолжим оказывать им всю возможную поддержку", - отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Бронепластины толщиной 7-8 мм используют для плитоносок, которые будут направлены для нужд военных Полтавщины, которые сейчас защищают Украину.

Напомним, с начала войны группа ДТЭК направила на поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь более 500 млн гривен. Средства были направлены на закупку средств защиты для военных, медикаменты и продуктовые наборы для украинцев, поддержку вынужденных переселенцев.

Всего с начала войны предприятия Рината Ахметова, его благотворительный фонд и ФК "Шахтер" передали на помощь ВСУ и пострадавшим от войны гражданам 2,7 млрд грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Полтавская область
NEWS
Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах
Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах
DAILY
Денис Малюська: Россияне не готовы к переговорам. Они хотят, чтобы мы сдались
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Россияне не готовы к переговорам. Они хотят, чтобы мы сдались