ДТЕК передав захисникам Полтавської області ще тисячу бронепластин

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Зараз той час, коли зусилля населення, бізнесу та влади мають бути консолідовані заради якнайшвидшої перемоги України. Ми тісно співпрацюємо з обласною владою та надалі продовжимо надавати їм усю можливу підтримку", - зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Бронепластини товщиною 7-8 мм використають для плитоносок, що будуть направлені для потреб військових Полтавщини, які нині боронять Україну.

Нагадаємо, з початку війни група ДТЕК направила на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гуманітарну допомогу понад 500 млн гривень. Кошти були спрямовані на закупівлю засобів захисту для військових, медикаменти та продуктові набори для українців, підтримку вимушених переселенців.

Загалом з початку війни підприємства Ріната Ахметова, його благодійний фонд і ФК "Шахтар" передали на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни громадянам 2,7 млрд грн.