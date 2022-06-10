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ДТЭК передал защитникам Полтавской области еще партию горючего

Фото: ДТЭК передал защитникам Полтавской области еще партию горючего (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Группа ДТЭК передала еще 39 тыс. литров газового конденсата на нужды Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны в Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании "ДТЭК Нафтогаз".

"Полтавская область стала надежным тылом и большим гуманитарным хабом. Вся область, все наши люди сплотились ради победы: военные, тероборона, медики, спасатели, волонтеры, власть и бизнес. Вместе победим", - сказал председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

В целом ВСУ и тероборона Полтавская область уже получила от ДТЭК свыше 60 тыс. л горючего конденсата, а также 8 единиц транспорта.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину группа ДТЭК направила на поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь 491 млн гривен.

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Полтавская областьДТЭК