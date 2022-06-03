UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ДТЭК передал защитникам Полтавской области турникеты для остановки крови

Фото: ДТЭК передал защитникам Полтавской области турникеты для остановки крови (oilandgas.dtek.com)
Автор: Илона Свиридова

Компания ДТЭК передала защитникам Полтавской области турникеты для остановки крови на 400 тысяч грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Полтавского облсовета Александра Беленького.

"Полтавский областной совет сотрудничает с социально ответственным бизнесом, который во время войны только доказывает свою четкую проукраинскую позицию. Турникеты, предоставленные группой ДТЭК, мы распределим среди защитников Полтавской области. Эти вещи помогут спасти жизни наших бойцов", - сказал председатель Полтавского областного совета.

В ДТЭК добавили, что продолжают оказывать поддержку защитникам Украины в тесном сотрудничестве с местными властями и органами местного самоуправления.

Напомним, ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России в Украину направила на поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь на 491 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКПолтавская область