ДТЭК передал защитникам Полтавской области турникеты для остановки крови

Компания ДТЭК передала защитникам Полтавской области турникеты для остановки крови на 400 тысяч грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Полтавского облсовета Александра Беленького.

"Полтавский областной совет сотрудничает с социально ответственным бизнесом, который во время войны только доказывает свою четкую проукраинскую позицию. Турникеты, предоставленные группой ДТЭК, мы распределим среди защитников Полтавской области. Эти вещи помогут спасти жизни наших бойцов", - сказал председатель Полтавского областного совета.

В ДТЭК добавили, что продолжают оказывать поддержку защитникам Украины в тесном сотрудничестве с местными властями и органами местного самоуправления.

Напомним, ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России в Украину направила на поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь на 491 млн гривен.