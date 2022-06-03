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ДТЭК передал защитникам Полтавской области турникеты для остановки крови

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Пятница 03 июня 2022 11:27
ДТЭК передал защитникам Полтавской области турникеты для остановки крови Фото: ДТЭК передал защитникам Полтавской области турникеты для остановки крови (oilandgas.dtek.com)
Автор: Илона Свиридова

Компания ДТЭК передала защитникам Полтавской области турникеты для остановки крови на 400 тысяч грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Полтавского облсовета Александра Беленького.

"Полтавский областной совет сотрудничает с социально ответственным бизнесом, который во время войны только доказывает свою четкую проукраинскую позицию. Турникеты, предоставленные группой ДТЭК, мы распределим среди защитников Полтавской области. Эти вещи помогут спасти жизни наших бойцов", - сказал председатель Полтавского областного совета.

В ДТЭК добавили, что продолжают оказывать поддержку защитникам Украины в тесном сотрудничестве с местными властями и органами местного самоуправления.

Напомним, ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России в Украину направила на поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь на 491 млн гривен.

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ДТЭК Полтавская область
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